Заговор Пригожина

Военные неудачи в ходе вторжения в Украину ведут к формированию крайне опасной ситуации в сфере безопасности РФ. Ещё со времён царя-миротворца Александра ІІІ прекрасно известно: у Москвы лишь два союзника – армия и флот. Но скудоумная путинская клика исторические знания черпает не из объективных источников, а из перекрученных и извращенных данных ресурсов пропаганды. Оттого заметен катастрофический разрыв между залихватскими планами "дойти до Лондона" и тотальным развалом вооруженных сил. Когда речь заходит об остатках "второй армии мира", которая ещё "ничего не начинала", то здесь без валерьянки не обойтись. Ежедневно гибнут 300-400 оккупантов, тогда как совокупные потери превысили 42 тысячи человек убитыми. В металлолом превратились 52% от общего количества всех пригодных к использованию танков, а также около 25% боевых самолётов. Военные эксперты в закрытых докладах рапортуют в Кремль о необходимости скорейшего завершения боевых действий любой ценой ради сохранения хотя бы минимального оборонного потенциала России. Также звучат призывы категорически не прибегать к услугам стран-изгоев вроде КНДР, иначе возникнут риски конфронтации с Японией. Тем более ни одна страна Азии не может быть опорой для РФ ввиду переменчивости их позиций. Иран, похоже, отказал Путину в военной помощи в обмен на реанимацию ядерной сделки с США и ЕС. Евразийские потуги трещат по всем швам.

Дополнительным фактором развала армии является тотальное недоверие Путина к корумпированной верхушке Минобороны имени Шойгу. Как минимум 6 генералов уровня командующих военных округов и выше лишились своих постов из-за неудовлетворительных показателей реализации "СВО". Их сирийская тактика в украинских условиях оказалась контрпродуктивной. А по-другому воевать уже даже нечем. Последней надеждой остаётся флот, которому поставили задачу обеспечить "господство в мировом океане". Но с начала вторжения в Черном море ВМФ потеряли 15 кораблей, в т.ч. флагман – ракетный крейсер "Москва". В силу этого много неудобных вопросов к обновленной морской доктрине.

Развал государственных оборонных институтов России имеет своих прямых выгодоприобретателей. Вакуум заполняют частные армии, которым на аутсорсинг передается все больше и больше задач государственного значения . Лидером здесь выступает ЧВК "Группа Вагнера", принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину. Подконтрольная ему бизнес-империя, разбухшая на оборонных и охранных заказах, действующая под девизом "Наш бизнес – смерть", стала государством в государстве. Десятки тысяч наемников во многих горячих точках планеты, горы оружия, в том числе самого современного, своя авиация, свои разведывательные структуры, а также автономные финансово-экономические юниты – позволяют Пригожину стать царем горы в текущих чрезвычайных условиях.

Он получил от Кремля "особые полномочия", благодаря которым ему "пох*й на всех". Но подобный карт-бланш персонажу авантюристского склада делает его крайне опасным для Путина.

В руках Пригожина сейчас исход "спецоперации" в Украине. "Лысый мужик со звездой героя РФ" вербует в ряды вагнеровцев самых отъявленных маньяков и убийц для безбашенных военных преступлений. Чем больше преступник сознательно творил беззаконий на гражданке, тем ценнее он для Пригожина, которому "нужно выиграть эту чёртову войну любой ценой". "Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ... Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом", – так он вербует зэков к себе.

Резонный вопрос: что будет с Пригожиным, если в Украине он потерпит фиаско? Единственным способом уцелеть для него будет свергнуть Путина и захватить власть. У Пригожина богатый опыт организации переворотов в странах Африки. Похоже, у "патриота" припасен подобный вариант заговора и для своего пока ещё хозяина. Нет Путина – нет проблемы.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/699

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