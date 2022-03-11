Заградотряды РФ: под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать россиянам
Российская Федерация использует заградительные отряды кадыровцев под Киевом, которые не дают отступать россиянам.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона UAразом.
«Есть информация, что в оккупационных войсках создаются «заградительные отряды». То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны», — сказал Вениславский.
Специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.
Заградотряды использовались во времена Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Источник: sprotyv.info