Загрожує довічне позбавлення волі: Офіс генпрокурора та СБУ оголосили підозру російському пілоту
Збитому російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України оголосили підозру. Красноярцева затримали в Чернігові після збиття літака 5 березня, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора України.
Олександр Красноярцев здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами «УФЗАБ-500», «УФАБ 250-270», «ФАБ-50».
5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який гнався за ним.
Красноярцева звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Источник: sprotyv.info