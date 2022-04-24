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Загрожує довічне позбавлення волі: Офіс генпрокурора та СБУ оголосили підозру російському пілоту

Загрожує довічне позбавлення волі: Офіс генпрокурора та СБУ оголосили підозру російському пілоту

Збитому російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України оголосили підозру. Красноярцева затримали в Чернігові після збиття літака 5 березня, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора України.

Олександр Красноярцев здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами «УФЗАБ-500», «УФАБ 250-270», «ФАБ-50».

5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який гнався за ним.

Красноярцева звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Источник: sprotyv.info

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