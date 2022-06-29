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Захват судов в Керченском проливе: трибунал ООН поддержал позицию Украины

Захват судов в Керченском проливе: трибунал ООН поддержал позицию Украины

Арбитражный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву принял решение, что имеет юрисдикцию рассматривать дело о захвате российской федерацией трех украинских судов и моряков в ноябре 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует «Европейская правда».

«Выбороли важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания рф и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу. Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Теперь дело будет рассматриваться трибуналом по существу, и рф должна объяснить свои действия четырехлетней давности в акватории Азовского моря.

Текст решения должен быть опубликован на сайте Постоянной Арбитражной Палаты в течение нескольких дней.

В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против российской федерации о незаконном захвате с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

В феврале 2020 Морской трибунал ООН частично поддержал Украину в иске против рф. В то время как украинский МИД подчеркивал свою победу в деле, российский МИД считал ключевыми те компоненты жалобы, по которым суд отказал Украине — относительно суверенитета Украины над прибрежными водами Крыма.

В ноябре 2020 года Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против рф по поводу задержания украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Источник: sprotyv.info

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