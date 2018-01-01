Захват Укрпочты в Харькове: что говорят о террористе Владимире Безухе знакомые и родные

Мария Безух, мать преступника, захватившего заложников в Харькове, после заседания Киевского районного суда рассказала о сыне свою версию. Также рассказали о "Безе" и людие, знавшие его до теракта. Факты очень разнятся.

По словам матери, Владимир в доме живет отстраненно, отгородился гипсокартоном, «как в клетке». Что он там делает, семье неизвестно, родителей туда в основном не пускает, ведёт себя агрессивно. Мария Безух говорит, что он принимал таблетки, в большом количестве. Названия таблеток мать не знает, но стоят они гривен 25, и есть в свободной продаже. После употребления таблеток он, по словам матери, становился спокойнее.

«Видела сначала, что он выпивал по 5 таблеток. Я говорю: "Вова, ты же гробишь себя, это же сердце, здоровье, все". Если он не выпьет этих таблеток, у него сильная раздражительность. Курит сигареты, а траву — черт его знает... Иногда я замечала, конопля, кто-то приходит. Но в основном таблетки», - рассказала женщина.

Водку, по словам матери, он не пьёт.

Мария Безух также сообщила, что сын остро нуждается в лечении.

«Лечить человека надо. Когда милиция забирала наркотики, коноплю эту, когда он побил соседям окна, штук 10 милиционеров было, две скорые вызвали, чтобы его забрали, и что? Ну, приехали, постояли, я на коленях просила врачей, вот до этого бы не дошло!», - поделилась мать Владимира Безуха.

По ее словам, сын закончил 4 класса, умственно развит, но состоял на учете у психиатра.

Состоял ли Владимир Безух официально на учете как психически больной человек, правоохранители будет еще выяснять, поскольку официальных подтверждений этому пока нет. Также проведена соответствующая экспертиза.

Местный житель Василий в комментарии журналистам рассказал, что знаком с Безухом со школьных времен.

"Его зовут Вова, прозвище – Безя. Он тут недалеко живет, частный дом. Семья – мама, папа, брат, жены нет, он с девочкой живет молодой. Ну он все употребляет... Не работал он. Я недавно его встретил. Говорит: мне нужно в тюрьму. Я говорю: для чего? Он: надо. Буквально три дня прошло – и захватилась почта", – сообщил мужчина.

Еще один знакомый Безуха психолог Вадим Безуглый стал очевидцем ситуации, после чего пытался поговорить с захватчиком.

"Я его знаю давно. Можно сказать, больше 20 лет. Беда с головой у человека. Это психиатрия, даже не психология. Нет, он не у меня наблюдался. Так получилось, что мы знакомы с ним со школы, он учился на год младше меня. Сложности у него всегда были с головой, с психикой", – сообщил Безуглый.

По его словам, на предложение "прекратить безобразие" Безух отвечал ему нецензурной бранью.

"Он очень нетрезвый и, судя по всему, "догонялся" там непрерывно. Он все время пил, и пока находился в этой острой фазе, был вообще неконтактным, потом стал немножко приходить в себя, потерял, видимо, бдительность, и закончилось все, как закончилось.... Он находится в своем мире. Это особое состояние сознания. Галлюциногенный бред, это можно назвать так", – убежден мужчина.

Стоит напомнить, 30 декабря Владимир Безух захватил отделение "Укрпочти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка.

В заложниках в отделении "Укрпочты" находились 9 взрослых и 2 детей. Позже преступник отпустил, по официальным данным, пять человек – троих женщин и двух детей.

В свою очередь, нардеп Антон Геращенко заявил, что главной целью преступника был не захват заложников, а вооруженный грабеж почтового отделения.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех утверждал, что требования захватчика связаны с украинскими заложниками, не освобожденными из плена боевиков на Донбассе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: МедиаПорт

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