Захватила землю и поставила забор: под подозрением — директор харьковского предприятия

Ущерб государству от самозахвата земли прокуратура оценила в 150 тыс. грн.

Харьковская предпринимательница решила «присоединить» к имеющимся зданиям еще и прилегающую землю на ул. Шевченко.

«С 2011 года директор предприятия, не имея соответствующих решений государственных органов и органов местного самоуправления, самовольно заняла земельный участок, расположенный возле нежилых помещений, для коммерческих целей. Кроме того, предпринимательница закрыла доступ к земле забором», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова.

Директору предприятия уже сообщили о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка. Ей грозит штраф или арест на срок до шести месяцев.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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