Заявляв про вибите зізнання: у Японії переглянуть справу "довічника", який помер 15 років тому

У Японії переглянуть справу Хіроми Сакахари, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство працівниці магазину у 1984 році. Чоловік, який заявляв, що до визнання провини його примусили, помер 15 років тому.

Історію багаторічної боротьби японця за повторний розгляд справи розповіли в CNN.

Життя Хіроми Сакахари та його родини на початку 1980-х років було звичайним. Чоловік розказував, що вони були щасливими: всі члени сім'ї мали роботу, тому не скаржилися на фінансові труднощі.

Їхній світ перевернувся з ніг на голову після зникнення працівниці місцевого магазину алкогольних напоїв у грудні 1984 році. Правоохоронці підозрювали, що жінку пограбували та вбили.

Через місяць тіло японки знайшли в полі. Хірому Сакахарі, який був частим клієнтом магазину, викликали на допит у поліцію. Згодом його відпустили, адже дружина змогла довести, що в ніч убивства її чоловік випивав не в магазині, де працювала вбита.

За три роки допит повторився, але тоді Сакахару зізнався в убивстві. Пізніше він розповів синові, що правоохоронці примусили його до цього – били, штовхали ногами і прив'язували ременями. Більше додому чоловік не повернувся.

Суд визнав його винним на основі заяв поліції. Правоохоронці стверджували, що Сакахару нібито привів їх до місця, де знайшли тіло, а також туди, де виявили викрадений з магазину сейф.

Японця, який в суді заперечував свою провину, засудили до довічного позбавлення волі.

Протягом наступних 24 років його родина боролася за повторний розгляд справи, але у 2011 році Сакахару захворів на пневмонію і помер. Після двох десятиліть ув'язнення його організм був надто знесиленим, щоб боротися із недугою, кажуть родичі.

Родина чоловіка розповіла, що весь цей час їх сприймали як "сім'ю злочинця" попри відчайдушні спроби домогтися повторного розгляду.

Зрештою, їм це вдалося. Справу дозволили переглянути через один із матеріалів доказу. На думку адвоката Сакахару, один із негативів свідчить, що поліція сама привела підсудного до місця, де знайшли тіло.

"Я шкодую, що ми не змогли врятувати мого батька від в'язниці. Хоча я радий рішенню про повторний розгляд справи, це все одно неймовірно боляче", – сказав його син Кодзі, якому зараз 64 роки.

Сакахара – лише друга людина, якій у повоєнній Японії дали можливість на посмертний розгляд справи. Для опису системи кримінального правосуддя в Японії використовують термін "правосуддя заручників". У країні підозрюваних утримують для допиту значно довше, ніж в інших країнах. При цьому підозрювані часто не мають належної допомоги адвокатів.

За словами правозахисних груп, рівень обвинувальних вироків в Японії перевищує 99%, а невинних людей часто ув'язнюють за злочини, яких вони не скоювали.

Професор права Томонобу Ішіда з Університету Мейдзі в Токіо каже, що затримки у зверненні несправедливо засуджених осіб до правосуддя є "однією з найсерйозніших проблем у системі кримінального правосуддя Японії".

Наразі в країні працюють над ухваленням нового законопроєкту, який ускладнить можливість прокурорів оскаржувати рішення про повторний розгляд справ.

Посадовці Міністерства юстиції Японії стверджують, що запропоновані зміни можуть підірвати остаточність обвинувальних вироків.

"Якби повторний розгляд справи дозволили, поки батько був живим, він досі був би з нами.

Я щиро сподіваюся, що Японія якомога швидше приведе свою правову систему у відповідність до інших країн, щоб більше не довелося страждати жертвам несправедливих засуджень", – додав Кодзі.

Раніше ми розповідали про справу 79-річної кореянки Чой Маль Джа, яку судили, бо у 1964 році вона відкусила невелику частину язика своєму ґвалтівнику.

Жінка домоглася перегляду справи, й у 2025 році її вчинок визнали "виправданою самообороною".

Джерело: pravda.com.ua

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