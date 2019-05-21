Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок

Сьогодні вночі працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово» спільно з прикордонниками виявили 15 000 пачок цигарок у вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.

Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби марки «Compliment», «Marvel Blue», «Marvel Red» та «Marvel Original».

Працівниками митниці буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України.

Источник: sfs.gov.ua

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