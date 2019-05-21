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Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок

Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок

Сьогодні вночі працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово» спільно з прикордонниками виявили 15 000 пачок цигарок у вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.

Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби марки «Compliment», «Marvel Blue», «Marvel Red» та «Marvel Original».

Працівниками митниці буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України.

Источник: sfs.gov.ua

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