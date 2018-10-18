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Закладчик прятал наркотики в харьковском супермаркете (фото)

Закладчик прятал наркотики в харьковском супермаркете (фото)

Киевский райсуд Харькова избрал для 19-летнего парня, которого подозревают в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью сбыта, меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

 

По информации следствия, инцидент произошел в сентября этого года. 19-летний парень обустроил «тайник» для сумки с запрещенными веществами в камере хранения супермаркета в одном из крупных торговых центров. Вечером в этот же день охранники супермаркета открыли ячейку и забрали оставленные в ней вещи в специальную камеру хранения. Через три дня молодой человек забрал сумку, но охранники обратили внимание на специфический запах, исходивший от нее, и обратились в полицию.

 

Злоумышленника задержали недалеко от того же торгового центра и изъяли у него 12 свертков с каннабисом и 17 - с амфетамином. Наркотики он собирался сбывать с помощью "закладок". Идет следствие.

 

Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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