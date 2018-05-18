Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:47
Просмотров: 302

"Закладками" харьковчан "обеспечивает" Китай

В полиции признали, что Харьков фактически охватила эпидемия путем распространения наркотиков через интернет с помощью так называемых «закладок» - мест-тайников, куда прячутся дозы, координаторы которых потребители покупают через соцсети. 

В ответ на волну вирусной рекламы таких аккаунтов, которыми расписывают стены домов, в Харькове появилось целое движение, в том числе подростков, которые эти надписи закрашивают.

В полиции говорят, что таких добровольных помощников становится все больше.

При этом сами правоохранители обещают сконцентрировать  усилия на поиске оптовых поставщиков, которые везут свой товар с Китая, западных регионов страны или производят на месте.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Качественная борьба….именно на территории Харьковской области

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лейблу "Сделано в Китае" больше 800 лет, - археологи
Сегодня 09:08    121
На харьковском вокзале у мужчины нашли наркотики
17.05.2018 12:38    119
На станции Основа у мужчины нашли психотропное вещество
17.05.2018 10:20    103
В лесопосадке на окраине Харькова наркоман готовил наркотик
15.05.2018 11:17    169
За торговлю наркотиками харьковский наркоделец отправился за решетку
14.05.2018 16:30    298
На Гоптовке в автобусе нашли наркотики на магнитах
14.05.2018 11:40    188
В Новобаварском районе задержали наркозакладчика
14.05.2018 10:44    167
В Харькове на улице задержали наркокурьера
12.05.2018 16:08    356
На Гоптовке в автобусе нашли спрятанные запрещенные вещества
12.05.2018 13:01    236
В Харькове осудили наркосбытчицу, которая носила на себе килограммы метадона
11.05.2018 10:43    133
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 