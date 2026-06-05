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Закликала вдарити «Орєшніком» по Києву: на Харківщині судитимуть прихильницю «русского мира»

Закликала вдарити «Орєшніком» по Києву: на Харківщині судитимуть прихильницю «русского мира»

На Харківщині завершили розслідування щодо 57-річної мешканки Чугуївського району, яка закликала російські війська завдати удару ракетою «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві. Матеріали справи вже передають до суду.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 57-річна мешканка віддаленого від фронту села Таранівка Чугуївського району, яка була прихильницею кремлівської ідеології.

За даними слідства, з літа 2024 року жінка регулярно розповсюджувала матеріали з закликами до захоплення державної влади в Україні шляхом знищення її державних інституцій та органів.

Для популяризації кремлівських наративів фігурантка використовувала проросійські канали у месенджері «Телеграм», де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами.

У своїх коментарях вона закликала російські окупаційні війська завдавати ракетно-бомбові удари по урядовому кварталу у Києві, щоб ліквідувати вище військово-політичне керівництво України. Для цього вона закликала використовувати новітні російські балістичні ракети «Орєшнік».

«Пропагандистка цинічно називала такі можливі ракетні удари «отвєткою», намагаючись у такий спосіб виправдати рф, ніби вона за щось мститься чи захищається. Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за чч. 2 та 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів з закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно).

За такі злочини їй загрожує 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування вже завершене, матеріали передаються до суду для винесення вироку.

Агентство Телевидения Новости

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