Закрылся с гранатой и угрожал себя подорвать: детали спецоперации на улице Халтурина

Я живу квартире напротив: у меня с кухни было как раз всё видно. Было очень много опергрупп, спецназ был, но мы не видели, чтобы кого-либо выводили.

Улица Халтурина. Утром по Сети разошлась информация о том, что неизвестный мужчина закрылся дома с гранатой и угрожает себя подорвать.

Местные жители из своих окон снимали на телефоны оперативников, которые вели переговоры с мужчиной. Через некоторое время смельчака вроде уговорили, обезвредили и задержали.

Оксана, местная жительница

Они зашли в гостинку – это по улице Халтурина 20-А. Там, предположительно, по разговорам соседей, всех эвакуировали, и предположительно, мужчина угрожал гранатой. Больше никто ничего не знает.

Однако Национальная полиция журналистам сообщила: никакой гранаты не было, была семейная ссора.

Впрочем, детали происшествия не разглашают, ссылаясь на то, что до сих пор продолжаются следственные действия. Некоторые из местных предполагают, что это были учения.

Мы спрашивали, нам никто ничего не отвечал. Говорят, учения.

Накануне действительно начальник пресс-центра Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула сообщал на своей странице в Фейсбук, что СБУ с 9 до 12 февраля действительно будет проводить в Харькове учения. Они направлены на обезвреживание террористов.

Также спикер попросил харьковчан отнестись с пониманием к необходимости проведения противодиверсионных тренировок.

Однако телефону Владислав Абдула не опроверг, но и не подтвердил предположение о том, что сегодняшний случай — это один из этапов проанонсированных учений. Впрочем, пообещал, что когда тренировки закончатся, СБУ проинформирует о деталях спецопераций.

Агентство Телевидения Новости