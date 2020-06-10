Закупка костюмов биозащиты: полиция расследует дело о растрате

Национальная полиция расследует уголовное производство о растрате средств и злоупотреблении властью при попытке правительства закупить 71 тысячу костюмов биозащиты.

Источник: глава Государственного департамента медицинских закупок Арсен Жумадилов в Facebook

Детали: По словам чиновника, во вторник в рамках этого дела он был на допросе в полиции. Там он изъявил желание говорить на родном крымскотатарском языке, и теперь следователи будут искать переводчика.

Прямая речь: "Как оказалось, уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока), открыто по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 УК. То есть покушение на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению Минздрава, касается закупки костюмов, которая так и не состоялась.

Из смешного.

Во-первых, упомянутые статьи УК отнесены к подследственности НАБУ. Следователи Нацпола не объяснили, почему им прокуратура поручила следствие. Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости".

Напомним: Ранее стало известно, что НАБУ проводит расследование относительно правительственного тендера на закупку 71 тысячи защитных костюмов для медиков.

Представитель НАБУ заявил, что ведомство работает над расследованием относительно возможного злоупотребления служебным положением после обращения одного из нардепов.

Жумадилов обвинил правительство в нарушении процедур закупки и отметил, что после начала тендерных процедур костюмы привезли поздно и по завышенной цене. В Минздраве эти обвинения отвергают.

Источник: pravda.com.ua

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