Залишала сина з COVID-19 самого в готелі в чужому місті: суд може позбавити харків'янку батьківських прав

У Львові суд покарав 24-річну мати з Харкова, яка залишала свого хворого сина самого в готелі в антисанітарних умовах. Соцслужба зараз намагається позбавити жінку батьківських прав.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Подробиці

У Львові судили матір з Харкова, яка приїхала до Львова разом зі своїм сином і залишала його у готельному номері самого на ніч. Цю ситуацію помітили працівники готелю і повідомили до поліції. Виявилося, що жінка залишала сина з коронавірусом самого у неприбраному готельному номері.

Ця ситуація трапилася ще в жовтні у готелі Advenus біля ТВК "Південний". 28 жовтня до готельного номеру прибули соцслужби і поліція, на жінку склали адмінпротокол.

Суд покарав горе-матір штрафом у розмірі 850 гривень. Це не вперше матір притягається до такої відповідальності. Раніше жінка залишала сина зі своєю бабусею, яка зловживає алкоголем, дитину забирали до притулку, але згодом повернули до матері. Зараз соціальна служба Харкова намагається позбавити жінку батьківських прав.

Источник: novyny.live/

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