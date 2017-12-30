Заложников в отделении «Укрпочты» освободили, подозреваемый задержан

Операция по освобождению заложников, захваченных в помещении почтового отделения, завершена, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Все заложники на свободе. Мужчина, который удерживал их в помещении, задержан.

«Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет», — рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

В почтовое отделение на улице Шевченко сегодня днём пришел мужчина в маске — по предварительной информации, он планировал ограбление. Он забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. По данным полиции, в помещении было девять взрослых и двое детей.

К вечеру силовики уговорили мужчину отпустить пять человек — трёх женщин и двух детей. Переговоры вела группа «полиции диалога», также привезли отца подозреваемого.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

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