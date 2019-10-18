Заместителя министра экономики подозревают в работе на спецслужбы России

Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.

Об этом говорится в решении суда.

По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором ГП "Украинский центр "Безопасность в ущерб обороноспособности и безопасности Украины" осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Страна агрессор дала задание гражданину США - получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. Он прибыл из России в Украину, чтобы установить контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые задействованы в реализации Государственного оборонного заказа.

Он узнал о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм и вступил в преступный сговор с директором ГП и экс-замминистром экономики.

СБУ открыла уголовное производство в июне по статье о госизмене.

Источник: prm.ua

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