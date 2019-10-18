Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:35
Просмотров: 60

Заместителя министра экономики подозревают в работе на спецслужбы России

Заместителя министра экономики подозревают в работе на спецслужбы России

Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.

Об этом говорится в решении суда.

По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором ГП "Украинский центр "Безопасность в ущерб обороноспособности и безопасности Украины" осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Страна агрессор дала задание гражданину США - получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. Он прибыл из России в Украину, чтобы установить контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые задействованы в реализации Государственного оборонного заказа.

Он узнал о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм и вступил в преступный сговор с директором ГП и экс-замминистром экономики.

СБУ открыла уголовное производство в июне по статье о госизмене.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, сбу

Читайте ещё:

РФ решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах
17.10.2019 13:11    212
На Донеччині СБУ вилучила контрафактні цигарки на більше ніж півтора мільйона гривень
17.10.2019 09:52    84
СБУ блокує спроби псевдоспецслужб «Л/ДНР» використовувати засуджених громадян для підривної діяльності проти України (ВІДЕО)
17.10.2019 08:12    93
Санкции против Турции как предвестник больших потрясений
17.10.2019 07:38    220
В НАТО готовы реагировать на появление "зеленых человечков" на территории стран-союзниц, - Столтенберг
16.10.2019 09:33    118
Медика військово-лікарської комісії Житомирщини СБУ затримала на вимаганні грошей з непридатного до служби призовника
16.10.2019 09:01    95
Бряцание оружием: РФ начинает масштабные учения в трех военных округах
16.10.2019 07:08    188
В России сделали громкое заявление относительно нового обмена пленными с Украиной
15.10.2019 11:05    578
Сирийские курды заключили соглашение с правительством Асада
15.10.2019 10:49    172
"Формула Штайнмайера" не будет реализована в течение года — "Слуга народа"
15.10.2019 08:54    220
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 