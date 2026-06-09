Замість фронту – на продаж: прикордонники викрили військовослужбовця, який торгував дронами (ВІДЕО)

Військовослужбовці Східного регіонального управління Держприкордонслужби України у взаємодії зі співробітниками СБУ та ТУ ДБР розташованого у м. Краматорськ, за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили особу, яку ґрунтовно підозрюють у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

За даними слідства, військовослужбовець однієї із військових частин реалізовував безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них. Техніку, що належала військовій частині оформлювалась як нібито така, що була втрачена під час бойових дій. У результаті дрони фактично не доходили до підрозділів, для яких їх закуповували.

У межах досудового розслідування задокументовано продаж 16 БпЛА мультироторного типу (FPV), 16 батарей та 17 антен до FPV за 105 тис. гривень. Під час передачі коштів правоохоронці затримали фігуранта.

На даний час слідчим органом повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», у випадку доведення його винуватості йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Державна прикордонна служба України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони продовжує системну роботу з виявлення та нейтралізації загроз, спрямованих проти обороноздатності держави.

Джерело: dpsu.gov.ua

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