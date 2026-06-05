Замість закордонної подорожі – кримінальна відповідальність

1050 євро неправомірної вигоди запропонував військовослужбовиці Мукачівського прикордонного загону 45-річний житель Дніпропетровської області.

Під час проходження прикордонного контролю, з метою уникнення детальної перевірки законних підстав виїзду за межі України в умовах дії правового режиму воєнного стану, чоловік запропонував хабар. Від надання неправомірної вигоди прикордонниця відмовилася та негайно повідомила про правопорушення. Факт спроби підкупу було належним чином задокументовано.

Прикордонники направили на адресу поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Тож, замість закордонної подорожі хабародавцю наразі загрожує кримінальна відповідальність за спробу підкупу службової особи.

Зауважимо, що Державна прикордонна служба України дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. Це передбачає безкомпромісну відмову від хабарів, внутрішні розслідування, а також кримінальну та адміністративну відповідальність для порушників із числа військовослужбовців.

Джерело: dpsu.gov.ua

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