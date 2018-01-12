Запорожские "гастроли" в Харькове. Что решили судьи в отношении братьев Марченко

Первое судебное заседание было посвящено рассмотрению апелляционной жалобы в отношении жителя Запорожья Марка Марченко. Суд с перерывами, но за час справился с рассмотрением. Решение коллегии - оставить Марку Марченко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Родному брату Марка - Владиславу суд сделал смягчение и позволил ходить на работу, он занимает должность заместителя председателя Запорожского облсовета с 10 до 14 часов дня. Апелляцию подала прокуратура, которая требовала отстранить Марченко от исполнения обязанностей заместителя председателя облсовета. Суд отклонил апелляцию. Адвокаты подозреваемых, а их у братьев Марченко целый корпус, признаются, что их радует такое решение судей и они готовы к следующему поединку:

Владислав Грищенко, адвокат Марка Марченко:

Тішить нас, сторону захисту, що суд відмовив прокурору у зодволенні ап.. скарги щодо триманні під вартою або сплати застави у вигляді 87 мільйонів гривень. Це вже є знаковою подією, в тому смислі, що не задоволені наші апеляційні скарги ну важко сказати, ми отримаємо повний текст, але хочу зауважити, що цей запобіжний захід обраний на два місяці і через два місяці, прокурору треба буде довести чи потрібно далі продовжувати захід чи треба його змінити, тобто буде додактовкий судовий батл і як прокурор доведе свої доводи.

Прокуратура считает, что процесс идет правильно и у них имеется достаточная доказательственная база, чтобы доказать вину подозреваемых:

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Рішення суду підтвердило кілька речей, перше, підозра обгурнтована, друге - те. Що ризики визначені в ККУ присутні і судове рішення апеляційної інстанції їх підтверджує. Далі нас чекає досудове розслідування, збір остаточних доказові таке інше.

Напомню, 21 декабря 2017 года на территории Запорожской области сотрудниками СБУ и следователями из Харькова было проведено 56 обысков, как в учреждениях органов власти, так и по месту жительства фигурантов производства. Изъяты печати различных предприятий, ряд документов, связанных с проведением фиктивных тендеров, и деньги. По версии правоохранителей брать Марченко и другие чиновники разработали схему краж из бюджета - проводили фиктивные тендеры на ремонт и благоустройство, которые выигрывали их же фирмы. Только в 2017 году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн гривен.

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