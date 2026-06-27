Заробляли на генераторах під час блекаутів: на Одещині засудили керівницю фіктивної компанії

Суд визнав винною 29-річну жительку Одеського району, яка зареєструвала на себе фіктивну компанію, реквізити якої використовували для ухилення від сплати податків.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що у 2022 році, в період масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України та перших масштабних блекаутів, жінка за грошову винагороду погодилася взяти участь у протиправній схемі та зареєструвала на своє ім’я підприємство, яке спеціалізувалося на роздрібній торгівлі побутовими електротоварами, батареями та генераторами.

Фактично жодних управлінських функцій на підприємстві вона не виконувала. Усі документи від імені товариства готували та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

За даними слідства, підприємство використовували для формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю та ухилення від сплати податків. За невтручання у діяльність компанії фігурантка щомісяця отримувала по 5 тис. грн.

За матеріалами ТУ БЕБ в Одеській області суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тис. грн, а також позбавив права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного права строком на один рік.

Досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми, триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11436

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