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Зарубав знайомого, щоб не повертати гроші за мопед. Вирок суду – 14 років позбавлення волі

Зарубав знайомого, щоб не повертати гроші за мопед. Вирок суду – 14 років позбавлення волі

Вироком Ізюмського міськрйонного суду 22-річного місцевого мешканця визнано винним у скоєнні вбивства з корисливих мотивів, незаконному заволодінні транспортним засобом та зберіганні наркотиків (п.6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 309 КК України).

Як розповіла процесуальний керівник у кримінальному провадженні Марина Козир, зловмиснику присудили 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У середині липня 2014 року раніше судимий за наркозлочини молодик викрав мопед у мешканця м. Ізюм.

Транспортний засіб зловмисник продав знайомій жінці. З часом господар відшукав викрадений мопед та дізнався від нової власниці, у кого вона його придбала.

Потерпілий вимагав від злодія відшкодувати вартість транспорту. Засуджений погодився віддати кошти і призначив чоловікові зустріч у лісосмузі. Однак замість грошей, він узяв з собою сокиру. Зловмисник кілька разів ударив власника мопеда по голові. Від отриманих травм чоловік помер. Наступного дня убивця повернувся на місце злочину та закопав тіло.

Зловмисника викрили за кілька днів після убивства, під час санкціонованого обшуку у нього також виявили 9 г канабісу.

У ході судового розгляду убивця заперечував свою провину та намагався обмовити непричетних до злочину людей. Однак завдяки достатній кількості доказів, зібраних слідством, та принциповій позиції обвинувача, суд ухвалив обвинувальний вирок. Наразі він не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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