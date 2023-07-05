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Засідання у справі Альперіна знову не відбулося - не прийшов ні прокурор, ні адвокати

Засідання у справі Альперіна знову не відбулося - не прийшов ні прокурор, ні адвокати

Справа одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна та його спільників не рухається вже понад 10 місяців.

В середині червня засідання зірвалося через те, що адвокат одного із обвинувачених не з'явився до суду, бо нібито був на невідкладних слідчих діях. При цьому сторона захисту зірвала вже близько 20 засідань.

Зокрема, сьогодні на засідання не з'явилися два захисники Альперіна. Один із них нібито хворіє, другий був в іншому засіданні.

Колегія суддів ВАКС все ж вирішила призначати засідання щотижня. Однак останні засідання не можуть провести через відсутність прокурора, який пішов у щорічну відпустку. Про неї він завчасно повідомляв суддів, але у суді все одно вирішили призначати засідання.

Навіть звернулися до САП, щоб ті забезпечили участь іншого прокурора, адже у справі багато обвинувачених, вона об'ємна і зібрати усіх учасників складно. Однак у САП відповіли, що забезпечити явку іншого прокурори не зможуть, бо їх фізичного не вистачає.

Дійсно, проблема недостатньої кількості прокурорів в САП назріла вже давно.

Так, 13 із 57 прокурорів САП добровільно мобілізувалися до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення.

На решту ж припадає навантаження з понад 250 справ у суді та ще декількох сотень справ на досудовому розслідуванні. І кількість справ постійно збільшується. Адже за цей рік до суду надійшло 60 нових справ, що навіть більше, ніж за увесь 2022 рік.

Тож до перешкод, які створюються захистом з метою затягування, додалися нові обставини - недостатня кількість прокурорів. Варіантом вирішення цієї проблеми має стати збільшення прокурорів САП та повернення мобілізованих прокурорів до роботи.

До слова, нещодавно САП оголосив конкурс на 7 посад прокурорів, тож закликаємо усіх доброчесних правників, які мають бажання докластися до боротьби з топкорупцією, подаватися на конкурс.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2392

Новости портала «Весь Харьков»

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