Защита ожидает рассмотрения кассаций по делам Апухтина и Кромского

Об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове рассказали члены адвокатского объединения «Тихоненков, Надоля, Шадрин и соратники».

«После вынесения обвинительного приговора в части, с которой был не согласен наш подзащитный (Апухтин — ред.), была подана апелляционная жалоба. Апелляционный суд вынес своё решение и частично удовлетворил жалобу. Сейчас сторона защиты подала кассационную жалобу», — рассказал один из защитников Апухтина Евгений Надоля.

«Дело принято к производству кассационным судом, но пока заседание не назначено ввиду реорганизации Верховного Суда. Дела передаются, но пока ещё не назначены», — добавил он.

Также подана кассация по делу Игната Кромского («Топаза»), напомнил его защитник Александр Шадрин.

«Открыто кассационное производство по его делу», — сказал Шадрин.

По его информации, сейчас Кромской проходит лечение.

«Насколько мне известно, да, [он находится в Харькове]. Обратился за лечением в местную больницу. И ждёт судебных заседаний, которые предстоят», — сказал защитник.

По информации защиты, прокуратура подала апелляционную жалобу на определение Октябрьского райсуда о пересчёте сроков Кромскому. Каким бы ни был результат её рассмотрения, это не повлияет на решение об освобождении Топаза, поясняют защитники.

Юрий Апухтин — лидер движения «Юго-Восток», организатор и участник пророссийских акций в Харькове весной 2014 года — 23 мая 2017 года был приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и организации массовых беспорядков. С учётом «закона Савченко» ему оставалось бы отбывать наказание около года. Обвинение требовало более жёсткого наказания — восьми лет тюрьмы.

20 декабря 2017 года Апелляционный суд Харьковской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокуратуры и частично удовлетворила апелляцию защиты. Приговор Киевского райсуда, по которому Апухтина осудили по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), был отменён. Уголовное производство в этой части было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины — «установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».

«Принято считать Апухтина Ю.М. осуждённым по ч. 1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки — ред.) к наказанию назначенного судом первой инстанции — пять лет лишения свободы», — было сказано в решении.

В срок наказания суд зачислил срок его предварительного заключения и освободил. Позже стало известно, что Апухтин был в числе граждан во время обмена заложниками в декабре 2017 года.

Игнат Кромской вышел на свободу после пересмотра сроков содержания под стражей 28 сентября 2018 года.

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