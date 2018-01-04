Защита оспаривает меру пресечения захватчику почты в Харькове

«Рассмотрение апелляционной жалобы защитника, представленной в интересах подозреваемого Владимира Безуха на постановление следственного судьи Киевского районного суда города Харькова от 31 декабря 2017 года об избрании Владимиру Безуху меры пресечения в виде содержания под стражей, назначено на 11 января в 09.45», — сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. 31 января Киевский районный суд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и поместил Владимира Безуха под стражу без залога на 60 суток до 27 февраля. Подозреваемый, который удерживал в отделении «Укрпочты» №13 девять человек, заявил, что заранее сделал муляж взрывного устройства, но брать людей в заложники якобы не собирался. Мать Владимира Мария Безух сообщила, что у сына с детства были проблемы с психикой, а своим поступком он хотел обратить на себя внимание.

Не меньше пяти часов Безух угрожал заложникам взрывом, но не выдвигал чётких требований. Задержать подозреваемого силовикам помогли сами заложники. Посетитель отделения с помощью троих сотрудниц почты скрутили захватчика и открыли дверь бойцам спецподразделений.

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