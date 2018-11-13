Защитник Дронова заявил отвод экспертам

Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем заседании, сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

По его мнению, выводы экспертов, в том числе по итогам дополнительной экспертизы, основываются на допущениях. Экспертов Варлахова, Роман, Ольхова, Носатенко он считает некомпетентными.

Заседание началось со второй попытки — по техническим причинам с аудиозаписью процесса участников процесса попросили переместиться в другой зал.

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