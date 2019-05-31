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Засновника WikiLeaks Ассанжа перевели в тюремну лікарню

Засновника WikiLeaks Ассанжа перевели в тюремну лікарню

У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі

Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж переведений до тюремної лікарні, повідомляє WikiLeaks у Twitter.

За даними організації, стан здоров’я Ассанжа погіршився за сім років перебування в консульстві Еквадору в Лондоні, а після арешту і переведення у в’язницю він різко схуд і йому стало ще гірше.

У повідомленні WikiLeaks стверджується, що адвокат Ассанжа не зміг провести з ним «нормальної розмови», коли зустрівся з ним минулого тижня.

Засновника WikiLeaks Ассанжа перевели в тюремну лікарню

Засновника WikiLeaks Ассанжа перевели в тюремну лікарню

«Рішення управління в’язниці перевести його в лікарню говорить саме за себе», – прокоментували ситуацію в організації.

30 травня Джуліан Ассанж повинен був з’явитися на допит у справі про його екстрадицію в США. Там його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

Окреме розслідування проти засновника WikiLeaks ведуть правоохоронні органи Швеції. У цій країні Ассанжу закидають зґвалтування.

Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції. У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Засновник WikiLeaks завжди заявляв, що побоюється саме екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, де, за його словами, його можуть засудити за більш серйозним звинуваченням. У WikiLeaks вважають відновлення справи в Швеції результатом «політичного тиску».

Источник: radiosvoboda.org

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