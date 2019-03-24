Застолье со спиртным закончилось убийством женщины: подозреваемый задержан

В Харьковской области мужчина убил подругу по рюмке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 марта в полицию позвонил житель села Староверовка Купянского района. Мужчина рассказал, что между жильцами соседнего дома происходит драка.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело 55-летней женщины без признаков жизни.

За совершение преступления полицейские задержали 55-летнего жителя Купянского района.

Полицейские установили, что в тот вечер между мужчиной и женщиной после употребления алкоголя возник конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в область шеи.

Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости