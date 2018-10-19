Застолье в Циркунах закончилось убийством

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, трагедия произошла 17 октября вечером в поселке Циркуны. В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что малознакомый мужчина в ее доме убил 66-летнего односельчанина женщины.

Оказалось, вечером к ней в гости пришли двое мужчин. Во время застолья с алкоголем возникла ссора. 42-летний мужчина нанес несколько ударов руками и ногами в голову и по туловищу своему товаришу. После этого хозяйка дома и злоумышленник продолжили распивать алкоголь, а утром женщина обнаружила тело избитого без признаков жизни и вызвала правоохранителей.

На месте работала следственно-оперативная группа. Силовики оперативно установили личность злоумышленника. Местный житель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости