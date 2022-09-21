Заступника голови Харківської облради відсторонили через паспорт рф

Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого, що, за даними СБУ та ДБР, має російське громадянство, відсторонили від роботи.

Про це на сесії обласної ради, що проходила в режимі відеоконференції без трансляції, повідомила депутатам голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, підтвердили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі облради.

Як пояснила Єгорова-Луценко, депутатська комісія 19 вересня погодила проєкт рішення «Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.», що був підготовлений на підставі листів від Служби безпеки України та Територіального управління Державного бюро розслідування. Крім того, сам заступник написав заяву з проханням відсторонити його.

«Сьогодні надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження «Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.». Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання», - сказала голова облради на сесії.

У пресслужбі додали, що під час пленарного засідання Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків заступника голови обласної ради.

Як повідомлялося, у ДБР 6 липня заявили, що звернулися до Харківської обласної ради «з метою відсторонення посадовця, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації». За даними відомства, в Мальованого наявний паспорт громадянина рф, отриманий у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії.

7 липня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі марафону новин заявила, що бюро має достатньо доказів наявності російського паспорта в Мальованого. Вона зауважила, що перевірка цього факту справді була тривалою, оскільки обмін даними між Україною та рф із 2014 року припинено.

Раніше голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко повідомляла, що для відсторонення Мальованого немає підстав, оскільки СБУ не знайшло підтверджень того, що посадовець має громадянство рф, однак після резонансу в ЗМІ заявила, що ініціює відсторонення Мальованого.

У коментарі Укрінформу 8 липня Єгорова-Луценко розповіла, що пропонувала Мальованому самому написати заяву про відсторонення, щоб не дискредитувати обласну раду загалом, однак він не захотів. За її словами, 2 липня, коли відбувалася сесія облради, заступник не захотів узяти слово та озвучити свою позицію, хоча дистанційно теж брав участь у засіданні. Також голова ради наполягала, що мала лист від СБУ, в якому говорилося, що не встановлено факту наявності в Мальованого громадянства рф. Протилежна інформація надійшла вже в додатковому листі від відомства. Єгорова-Луценко наголосила, що Мальований не має доступу до секретної інформації.

Інформацію про начебто наявність у заступника голови Харківської облради паспорта рф, ідентифікаційного коду та водійських прав оприлюднила ще 14 лютого нардеп Ірина Фріз. Вона опублікувала фотографії цих документів.

Сам Мальований у коментарі ЗМІ спростовував наявність у нього російського громадянства.

Посаду заступника Богдан Мальований займає з 25 листопада 2021 року. На ній він за поданням голови облради змінив свого колегу по фракції ОПЗЖ Андрія Малиша, який став фігурантом справи про вимагання 1 млн грн хабара.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»