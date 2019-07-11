Заступнику голови Державної архівної служби повідомили про підозру – НАБУ

Заступнику голови Державної архівної служби України повідомили про підозру у зловживанні впливом та внесенні недостовірних відомостей до декларації, заявили у Національному антикорупційному бюро.

«Слідство встановило, що посадовець в обмін на 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України...Крім цього, з березня 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали ще одне досудове розслідування, в межах якого в діях заступника голови Укрдержархіву встановили інше правопорушення, підслідне НАБУ: внесення до е-декларації за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей», – повідомили у НАБУ.

За даними бюро, посадовець не відобразив отриманий ним дохід у понад мільйон гривень і приблизно таку ж суму видатків.

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

9 липня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у Фонді державного майна. Вони були пов’язані зі справою заступника голови Державної архівної служби.

Источник: radiosvoboda.org

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