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Засуджено двох «телефонних терористів», викритих СБУ в різних регіонах України

Засуджено двох «телефонних терористів», викритих СБУ в різних регіонах України

Засуджено двох «телефонних терористів», викритих співробітниками Служби безпеки України, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру в різних регіонах України.

Так у Запорізькій області співробітники спецслужби затримали раніше засудженого місцевого жителя, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування районної державної адміністрації. Наразі обласний Апеляційний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Балтський районний суд Одеської області виніс вирок іншому «телефонному терористу», котрий жартома повідомив про мінування офісу одного із операторів мобільного зв`язку. Незважаючи на те, що після евакуації та огляду будівлі і прилеглої території вибухівки не було знайдено, ця витівка обійдеться сорока трирічному одеситу в три роки позбавлення волі із дворічним випробувальним терміном.

Ще одного юного «аноніма» затримали співробітники СБУ спільно з Нацполіцією на Тернопільщині. «Мінером» виявився студент місцевого закладу освіти, який у такий спосіб вирішив розважитися. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Служба безпеки в черговий раз нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

Крім того «телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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