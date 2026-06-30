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Затримано чинного народного депутата України за корупцію

Затримано чинного народного депутата України за корупцію

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині

Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.

Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія.

Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

➡️Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин.

Детальніше про справу:

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за «відкат у 30 відсотків», використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.

Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення — ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.

Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4065

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