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Затримано депутата райради з Куп‘янська, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та на територію так званої «ДНР»

Затримано депутата райради з Куп‘янська, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та на територію так званої «ДНР»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області депутату Куп’янської районної ради Харківської області повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, депутат райради, який є генеральним директором молококонсервного заводу у Куп‘янську, під час окупації міста налагодив робочі та ідеологічні зв‘язки з представниками РФ.

Підприємець продовжив провадити господарську діяльність та укладав з представниками так званої «военно-гражданской администрации Купянского района» договори поставки. Гендиректор надавав вказівки своїм підлеглим передавати окупантам молочну продукцію для російських військових.

Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.

Також депутат встиг налагодити робочі зв‘язки з Міністерством економічного розвитку РФ щодо поставок молочної продукції на територію так званої «ДНР». На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів.

Правоохоронці затримали депутата райради 25 жовтня на Харківщині. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківський області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Новости портала «Весь Харьков»

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