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Затримано головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з митних постів Львівської митниці ДФС за одержання хабара

Затримано головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з митних постів Львівської митниці ДФС за одержання хабара

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України та оперативного супроводу УСБУ в Львівській області, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, 21.06.2019 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з митних постів Львівської митниці ДФС.

Установлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення одного з митних постів Львівської митниці ДФС вимагав та отримав грошові кошти від громадянина за безперешкодний пропуск товарів на митну територію України.

Після одержання неправомірної вигоди головного державного інспектора відділу митного оформлення затримано в порядку ст.208 КПК України.

На цей час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу вказаному працівнику Львівської митниці ДФС.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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