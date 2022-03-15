Затримано жінку, яка передавала в РФ інформацію про переміщення та розташування ЗСУ у Харкові

53-річна громадянка України в період з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера Телеграм передавала представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗС України, а також про їх переміщення по Харкову з метою проведення підривної діяльності проти України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області повідомлено про підозру громадянці України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). В порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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