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Затримано інспектора Держагентства рибного господарства в Черкаській області на отриманні неправомірної вигоди в сумі 12000 гривень

Затримано інспектора Держагентства рибного господарства в Черкаській області на отриманні неправомірної вигоди в сумі 12000 гривень

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Черкаській області викрито одержання та вимагання неправомірної вигоди державним інспектором Управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській області.

За попередньою інформацією, інспектор запропонував громадянину України за грошову винагороду здійснити вихід на воду в акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро з метою здійснення забороненими знаряддями незаконного вилову риби під час нересту.

Працівника Держагентства затримано під час отримання чергового траншу в сумі 12 тисяч гривень із загальної суми неправомірної вигоди в 25 тисяч гривень у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України

У разі доведення вини, інспектору загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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