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Затримано працівниць ДФС у місті Києві під час отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди

Затримано працівниць ДФС у місті Києві під час отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції, затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

За попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.

Під час отримання неправомірної вигоди, податківців затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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