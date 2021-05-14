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Затриманого контррозвідкою СБУ агента спецслужб РФ засуджено до ув’язнення: зловмисник готував теракт у Маріуполі

Затриманого контррозвідкою СБУ агента спецслужб РФ засуджено до ув’язнення: зловмисник готував теракт у Маріуполі

Викритого контррозвідкою СБУ агента спецслужб РФ засуджено до шести років позбавлення волі. Зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України і займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Суд визнав зловмисника винним за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю),

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Источник: ssu.gov.ua

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