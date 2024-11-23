Завдяки СБУ та прокуратурі довічне позбавлення волі отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

За матеріалами Служби безпеки та Закарпатської обласної прокуратури довічне позбавлення волі отримав депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови.

15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень. Один з чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць.

За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

У день засідання сільради депутат приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови.

Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

▪️ ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Розслідування проводили слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13453

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