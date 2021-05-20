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Завернула в пакет и оставила в туалете. На Харьковщине будут судить мать, которая хотела избавиться от своего новорожденного сына

Завернула в пакет и оставила в туалете. На Харьковщине будут судить мать, которая хотела избавиться от своего новорожденного сына

Своего новорожденного сына 41-летняя жительница Панютино, что на Лозовщине, оставила на произвол судьбы в туалете у железнодорожного вокзала местной станции 27 марта.

Плач младенца тогда случайно услышала женщина, она и вызвала полицию.

Ребенка, который с полчаса пролежал в целлофановом пакете, с переохлаждением госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Свои действия, говорит пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, роженица объяснила так: убивать младенца она не хотела, а оставила малыша утром и в туалете, чтобы никто не знал, что новорожденный принадлежит ей.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Обвинувачена пояснює свої дії тим, шо вона не планувала виховувати цю дитину і не планувала нею займатися далі. Саме після того, як дитина народилася, вона вирішила її покинути.

Лозовской окружной прокуратурой уже утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов. Санкция статьи, которую инкриминируют роженице, предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Ця дитина знаходиться у патронатній сім’ї у Лозівському районі. Мати та батько дитини написали заяву щодо того, що вони відмовляються від батьківства, і наразі триває процедура позбавлення їх батьківських прав, і буде вирішуватись питання щодо того, де дитина буде знаходитися далі.

Сама женщина сейчас находится под домашним арестом. Она имеет еще четверых детей, и в данный момент ни один из них не проживает вместе с матерью - двое совершеннолетних живут отдельно в Харькове, еще двое - с отцом.


Агентство Телевидения Новости

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