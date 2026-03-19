Завершено розслідування справи судді, яка у Харкові збила двох дівчат: що їй загрожує

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо судді одного з районних судів Харківської області, яка збила двох підлітків на пішохідному переході. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Аварія сталася 18 грудня 2025 року у Харкові на вулиці Дудинській. Водійка автомобіля Hyundai здійснила наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП підлітки дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі одну з постраждалих уже виписали з лікарні, інша досі перебуває під наглядом лікарів.

У межах досудового розслідування працівники ДБР провели комплекс необхідних слідчих дій, експертиз та зібрали доказову базу, що дозволило встановити всі обставини аварії. За висновками експертів, водійка мала технічну можливість уникнути наїзду, однак цього не зробила – розповіли в ДБР.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Справу розглядатимуть у Новобаварському районному суді Харкова.

