Завершено розслідування стосовно очільниці відділу окупаційної поліції, яка «прославляла» дії країни-агресора у пропагандистських медіа

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експравоохорониці за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога.

Аби допомогти окупантам побудувати так звану «правоохоронну систему», жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події і злочини, а також проводила слідчі дії.

У подальшому обвинувачена почала працювати у новоствореному псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области» на посаді «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».

Крім того, «начальниця» надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. «Спасибо России за свет, воду, продукты питания», — розказала зрадниця в інтерв’ю російським пропагандистам.

Зрадницю судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости