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Заволодіння 131 млн грн посадовцями Одеської мерії: справу скеровано до суду

Заволодіння 131 млн грн посадовцями Одеської мерії: справу скеровано до суду

28 січня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо завдання 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси. Серед обвинувачених:

— директор департаменту комунальної власності Одеської міськради – ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

— голова постійної комісії Одеської міськради – ч.5 ст. 191 КК України;

— керівник юридичного департаменту Одеської міськради - ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України;

— керівник та засновник комерційної структури (продавець нерухомості) - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України;

— керівник та засновник однієї з комерційних компаній, задіяної у легалізації коштів - ч. 3 ст. 209 КК України;

— оцінювач майна (ч.1 ст.366 КК України).

У 2016 році Одеська міська рада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на земельній ділянці площею 141 га. Завдяки цій ділянці, яка перебувала у комунальній власності, планували збільшити площі для поховань на кладовищі «Західне», що в Одесі. Ціну викупу визначили у понад 146 млн грн нібито за результатами незалежної оцінки. Однак за два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою ДНДЕКЦ в межах розслідування НАБУ та САП, встановить дійсну ціну викупу будівель та споруд у розмірі близько 16 млн, а дані, на підставі яких її визначили у 2016 році, виявляться неправдивими.

146 млн грн, які у 2016 року надійшли комерційній компанії від департаменту комунальної власності Одеської міської ради як оплата за будівлі та споруди, її власники вивели та легалізували через низку суб’єктів господарювання.

15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину повідомили оцінювачу майна.

10 червня 2020 року про підозру повідомлено трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії (продавець нерухомості).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ завершили розслідування стосовно вищезазначених шістьох осіб.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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