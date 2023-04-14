Заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі медичного обладнання: в Харкові викрито організовану групу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого, у тому числі, організованою групою (чч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в 2020 році шестеро осіб створили організовану групу, метою якої було збагачення за рахунок бюджетних коштів. До складу групи входили заступниця генерального директора однієї з медичних установ Харкова та п’ятеро фізичних осіб,повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Очолюючи тендерний комітет, заступниця генерального директора медустанови сприяла тому, щоб під час проведення тендерних закупівель переможцями торгів визнавались фізичні особи-підприємці, підконтрольні членам організованої групи, та вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи. З переможцями торгів укладались договори на закупівлю обладнання за завищеними цінами.

Таким чином, упродовж 2021 року члени організованої групи, використовуючи підроблені документи, заволоділи понад 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Агентство Телевидения Новости