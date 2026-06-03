Заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині: САП та НАБУ повідомили про підозру 2 особам

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, яких викрили на заволодінні майже 170 млн грн ДП «НАЕК «Енергоатом» під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Мова йде про:

● фактичного власника низки компаній – організатора схеми;

● колишнього керівника відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

▶ ️Деталі справи:

У межах досудового розслідування встановлено, що підозрювані реалізували схему заволодіння коштами державного підприємства під час будівництва ГАЕС, залучивши підконтрольне організатору схеми товариство.

Так, вказане товариство поставило державному підприємству комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю 305 млн грн.

Проте з’ясувалося, що закупівля відбулась через підконтрольне іноземне товариство, а вартість обладнання завищена майже на 170 млн грн.

Наразі організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3953

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