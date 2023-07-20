Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:28
Просмотров: 153

Збиралась вчити українських дітей за стандартами держави-агресорки

Збиралась вчити українських дітей за стандартами держави-агресорки

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

а даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ викладачка одного з місцевих ліцеїв допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресорки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жінка погодилась на пропозицію загарбників та у червні минулого року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.

Колаборантка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення і впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та подальше викладання предметів виключно на російській мові.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 