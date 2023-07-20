Збиралась вчити українських дітей за стандартами держави-агресорки

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

а даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ викладачка одного з місцевих ліцеїв допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресорки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жінка погодилась на пропозицію загарбників та у червні минулого року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.

Колаборантка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення і впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та подальше викладання предметів виключно на російській мові.

Агентство Телевидения Новости