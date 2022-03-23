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Збирали дані про українських військових та передавали окупантам: СБУ Харківської області затримала двох зрадників

Збирали дані про українських військових та передавали окупантам: СБУ Харківської області затримала двох зрадників

Двоє громадян України, чоловік і жінка, з березня 2022 року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до надання відсічі військам РФ. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування стосовно чоловіка і жінки за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

23 березня 2022 року двох зазначених осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом їм планується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ст. 615 КПК України.

Агентство Телевидения Новости

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