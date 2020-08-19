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Збитки державі майже на 4 млн грн: державний виконавець постане перед судом

Збитки державі майже на 4 млн грн: державний виконавець постане перед судом

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно старшого державного виконавця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як раніше повідомляв керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, у ході досудового розслідування встановлено, що старший державний виконавець Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, зловживаючи своїми повноваженнями, звернув стягнення на нежитлові приміщення загальною площею понад 5 тис. кв. м, які перебували у господарському віданні державного науково-дослідного інституту та знаходились у власності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У подальшому вказані приміщення реалізовано шляхом проведення електронних торгів на користь одного з товариств з обмеженою відповідальністю та фізичної особи, що суперечить нормам чинного законодавства, зокрема Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 4 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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