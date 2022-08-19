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Злодії навчилися заглядати в салони тонованих машин за допомогою айфонів

Злодії навчилися заглядати в салони тонованих машин за допомогою айфонів

Просунуті автомобільні злодії давно використовують різні гаджети і пристрої як підмогу в крадіжках. Поліція міста Мемфіс в американському штаті Теннессі попередила водіїв, що зловмисники відкрили для себе нову «функцію» iPhone: за допомогою телефонів вони розглядають вміст салонів машин із тонованим склом. Тому не варто покладатися на темну плівку — вона не є страховкою від злому та зникнення цінних предметів.

Для того, щоб побачити салон, достатньо піднести айфон із включеною камерою до тонованого скла. Камера фокусується на предметах, невидимих ​​для ока, а екран у режимі високої яскравості показує весь вміст салону.

Кореспонденти місцевого телеканалу провели експеримент на автомобілі зі щільним тонуванням, використовуючи iPhone, і змогли розглянути предмети, що лежали на задньому сидінні. Швидше за все, трюк можна легко провернути і з іншими пристроями, камери яких вміють автоматично налаштовувати експозицію.

Поліція попередила водіїв не залишати в машинах гаманці, телефони та інші цінні предмети, привабливі для злодіїв — навіть якщо скло обклеєне плівкою, що сильно затемнює.

Допустима норма тонування в Україні згідно з ГОСТом 5727-88, – для лобового скла авто не менше 75%, бічного скла не менше 70%, заднього скла обмежень немає.

За порушення правил тонування можуть уперше оштрафувати на 340 грн., а за повторне порушення – відібрати права на строк від трьох до шести місяців. Проте за згодою зняти плівку дома водій може позбутися попередженням. Також штраф можна сплатити з 50-відсотковою знижкою у перші 14 днів після винесення ухвали.

Джерело: auto.dip.org.ua

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