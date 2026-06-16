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Зловживання на мільйон гривень: екскерівника держпідприємства підозрюють у зловживанні на утилізації відходів

Зловживання на мільйон гривень: екскерівника держпідприємства підозрюють у зловживанні на утилізації відходів

Екскерівнику філії "Укрветсанзаводу" повідомили про підозру у зловживанні під час утилізації відходів: держпідприємство не заробило понад мільйон гривень через невигідні договори з бізнесом.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора встановлено, що упродовж січня 2023 – січня 2024 року посадовець укладав договори на утилізацію побічних продуктів тваринного походження на вкрай невигідних умовах для держпідприємства.

Зокрема, окремим приватним компаніям послуги фактично надавалися за одну гривню за тонну, тоді як встановлена мінімальна вартість становила не менше 900 грн за тонну. Частина договорів укладалася без погодження з органом управління підприємства.

Унаслідок таких дій державні інтереси зазнали збитків на понад мільйон гривень.

Дії екскерівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та відшкодування завданої шкоди, зазначає прокуратура.

Джерело: epravda.com.ua

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